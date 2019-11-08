ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве затонула яхта: впечатляющие фото и видео

STYLERЖизнь    08.11.2019 - 18:04
В Киеве затонула яхта: впечатляющие фото и видео
В Киеве на Днепре затонула яхта (фото: коллаж РБК-Украина)

В Оболонском районе Киева затонула яхта

Сегодня, 8 ноября, в Киеве работники теплохода заметили затонувшую в Днепре яхту. Около 8 часов утра они вызвали правоохранителей. На место инцидента также прибыли спасатели КАРС и ГСЧС. Об этом сообщает Информатор.

Затонувшую яхту притянули к берегу между Собачьим устьем и Верблюжим заливом. После того, как судно доставили к берегу его осмотрели водолазы. Внутри яхты никого не нашли.

В Киеве на Днепре затонула яхта (видео: YouTube/Авто Информатор)

На дне судна была обнаружена большая пробоина. Спасатели предполагают, что она образовалась после столкновения с буйом. Яхта быстро наполнилась водой и пошла на дно.

В Киеве затонула яхта: впечатляющие фото и видео

В Киеве на Днепре затонула яхта (фото: kiev.informator.ua)

На яхте спасатели нашли документы, после чего они связались с владельцем судна. Хозяина вызвали на место инцидента для прояснения обстоятельств случившегося.

В Киеве на Днепре затонула яхта (фото: kiev.informator.ua)

Напомним, что украинцы переправляли мигрантов самодельными "яхтами" в Европу. На сегодняшний день в Греции и Италии именно за такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев.

Ранее сообщалось о том, что народный депутат Юрий Шаповалов во время заседания Рады выбирал себе яхту для круиза. При этом некоторые предложения достигали 12 тысяч долларов за одну поездку.

Мы также писали о том, что Владимир Кличко чуть не погиб во время отдыха на яхте, на которой был вместе с семьей и друзьями.

В Киеве грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертва Критическое состояние: один из главных мостов Киева на грани разрушения (видео)
Новости Украины Киевчрезвычайное положение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь