В Киеве затонула яхта: впечатляющие фото и видео

В Киеве на Днепре затонула яхта (фото: коллаж РБК-Украина)

В Оболонском районе Киева затонула яхта

Сегодня, 8 ноября, в Киеве работники теплохода заметили затонувшую в Днепре яхту. Около 8 часов утра они вызвали правоохранителей. На место инцидента также прибыли спасатели КАРС и ГСЧС. Об этом сообщает Информатор.

Затонувшую яхту притянули к берегу между Собачьим устьем и Верблюжим заливом. После того, как судно доставили к берегу его осмотрели водолазы. Внутри яхты никого не нашли.

В Киеве на Днепре затонула яхта (видео: YouTube/Авто Информатор)

На дне судна была обнаружена большая пробоина. Спасатели предполагают, что она образовалась после столкновения с буйом. Яхта быстро наполнилась водой и пошла на дно.

В Киеве на Днепре затонула яхта (фото: kiev.informator.ua)

На яхте спасатели нашли документы, после чего они связались с владельцем судна. Хозяина вызвали на место инцидента для прояснения обстоятельств случившегося.

В Киеве на Днепре затонула яхта (фото: kiev.informator.ua)

Напомним, что украинцы переправляли мигрантов самодельными "яхтами" в Европу. На сегодняшний день в Греции и Италии именно за такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев.

Ранее сообщалось о том, что народный депутат Юрий Шаповалов во время заседания Рады выбирал себе яхту для круиза. При этом некоторые предложения достигали 12 тысяч долларов за одну поездку.

Мы также писали о том, что Владимир Кличко чуть не погиб во время отдыха на яхте, на которой был вместе с семьей и друзьями.