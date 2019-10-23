Украинцы переправляли мигрантов самодельными "яхтами" в Европу

Фото: украинцы переправляли мигрантов в Европу (mvs.gov.ua)

На сегодня в Греции и Италии именно за такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев

Крымские полицейские и пограничники разоблачили "схему" вербовки граждан Украины для незаконной перевозки мигрантов в страны ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что организованная группа действовала на территории Херсонской и Николаевской областей. По предварительной информации, вербовщики подыскивали украинцев с существенными финансовыми проблемами. Самодельными "яхтами" они незаконно пересекали границу Турции и забирали оттуда мигрантов. Этими же "яхтами" их переправляли в Грецию и Италию.

Кроме того, в лодке турки могли перевозить наркотики и другие запрещенные вещи.

"В определенный день яхта с "куратором" и двумя завербованными украинцами выходила из одного из портов Украины в определенную точку у берегов Турции. Там осуществлялась посадка мигрантов на борт судна. После этого "куратор" сходил с яхты и возвращался в Украину самолетом, а два гражданина Украины направлялись к берегам стран ЕС с незаконными мигрантами на борту", - говорится в сообщении.

На сегодня в Греции и Италии именно за такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев.

"Как правило, правоохранительные органы стран ЕС задерживали такие суда. Мигранты имели возможность получить статус беженца, а украинцы - суд и заключения, причем на достаточно большой срок", - добавили в пресс-службе.

"Яхту" с вербовщиками задержали в момент ее выхода в море. В местах проживания фигурантов правоохранители провели санкционированные обыски. Полицейские обнаружили материалы, подтверждающие совершение противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми. В частности, изъято судовые билеты, свидетельства на различные яхты, акты осмотра малого судна, технический талон на яхту, морской сертификат, мобильные телефоны, ноутбуки, блокнот с черновыми записями и наркотические средства.

Следователи изъяли вещественные доказательства в рамках уголовного производства, открытого по ст. 149 Уголовного кодекса Украины.

Фото: украинцы переправляли мигрантов в Европу (mvs.gov.ua)

Напомним, по данным СБУ, боевики на Донбассе вербуют осужденных и передают на подконтрольные Украине территории.

Также РБК-Украина сообщало, что с начала 2019 года правоохранители обнаружили в Луганской области нескольких выходцев с Ближнего Востока, которых завербовали в ОРЛО для сбора на территории Украины сведений о своих соотечественниках.