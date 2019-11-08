В Киеве затонула яхта

Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Однопалубная яхта затонула между заливом Собачье устье и заливом Верблюд

В Киеве в Оболонском районе затонула яхта, никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве.

Как рассказали в ГСЧС, инцидент произошел в пятницу, 8 ноября, около 9:16 между заливом Собачье устье и заливом Верблюд в Оболонском районе.

"Прибыв к месту вызова, было установлено, что затонула однопалубная яхта. Водолазным отделением было обследовано место происшествия. Погибших и травмированных не обнаружено. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа в Одесской области яхта наехала на рыболовную лодку с двумя людьми на борту. После инцидента яхта покинула место аварии, оставив рыбаков в опасности.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве произошел сбой в работе метро. В пятницу, 8 ноября, в киевском метрополитене перестала работать система электронного билета. В метрополитене пассажиров попросили воспользоваться альтернативным методом оплаты. Позже работу системы удалось восстановить.