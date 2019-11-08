ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве затонула яхта

Новости » Происшествия     08.11.2019 - 15:34
В Киеве затонула яхта
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Однопалубная яхта затонула между заливом Собачье устье и заливом Верблюд

В Киеве в Оболонском районе затонула яхта, никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве.

Как рассказали в ГСЧС, инцидент произошел в пятницу, 8 ноября, около 9:16 между заливом Собачье устье и заливом Верблюд в Оболонском районе.

"Прибыв к месту вызова, было установлено, что затонула однопалубная яхта. Водолазным отделением было обследовано место происшествия. Погибших и травмированных не обнаружено. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа в Одесской области яхта наехала на рыболовную лодку с двумя людьми на борту. После инцидента яхта покинула место аварии, оставив рыбаков в опасности.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве произошел сбой в работе метро. В пятницу, 8 ноября, в киевском метрополитене перестала работать система электронного билета. В метрополитене пассажиров попросили воспользоваться альтернативным методом оплаты. Позже работу системы удалось восстановить.

В Киеве в одном из бизнес-центров проходят обыски В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами
Новости Украины КиевКиевГСЧСлодка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь