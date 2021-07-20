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В Киеве снова затапливает метро: появились мешки с песком

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Киев, Вторник 20 июля 2021 23:18
В Киеве снова затапливает метро: появились мешки с песком Фото: в Киеве затопило станцию метро "Позняки" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Во вторник вечером, 20 июля, в Киеве начался затяжной дождь. Он был не такой сильный, как вчера, но этих осадков хватило, чтобы затопить станцию метро "Позняки", которая находится в Харьковском районе столицы.

Видео затопленного перехода метро опубликовал Telegram-канал "KIEVMAP".

На нем видно, как женщина с зонтом идет по воде.

Также появилось фото, где возле входа на станцию "Позняки" поставили мешки с песком. Это должно спасти станцию от потопа.

В Киеве снова затапливает метро: появились мешки с песком

Станцию метро "Позняки" затапливает (фото: Telegram-канал "KIEVMAP")

Также в сети есть видео с Позняков, на котором видна плачевная ситуация на дороге к Эпицентру. Ливневки не справляются со своей задачей и автомобили ездят по воде.

Напомним, вчера в Киеве прошел мощный ливень. За пол часа выпала недельная норма осадков, в результате чего было затоплены две станции метро - "Берестейская" и "Академгородок".

Ситуация возле метро "Берестейская" была критической и станцию пришлось закрыть. Кроме того, из-за ливня в городе были затоплены многие улицы.

Мы также писали о том, что мощный ливень во Львове затопил Mcdonald's. Работники пытались вычерпать дождевую воду на улицу. Сначала использовали тряпки, а потом даже подносы.

Непогода тогда повредила территорию и помещения 7 школ и 9 детских садов. Кроме того, в Центре детского и юношеского творчества Железнодорожного района сорвало крышу.

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