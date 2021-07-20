В Киеве снова затапливает метро: появились мешки с песком

Во вторник вечером, 20 июля, в Киеве начался затяжной дождь. Он был не такой сильный, как вчера, но этих осадков хватило, чтобы затопить станцию метро "Позняки", которая находится в Харьковском районе столицы.

Видео затопленного перехода метро опубликовал Telegram-канал "KIEVMAP".

На нем видно, как женщина с зонтом идет по воде. Также появилось фото, где возле входа на станцию "Позняки" поставили мешки с песком. Это должно спасти станцию от потопа. Станцию метро "Позняки" затапливает (фото: Telegram-канал "KIEVMAP") Также в сети есть видео с Позняков, на котором видна плачевная ситуация на дороге к Эпицентру. Ливневки не справляются со своей задачей и автомобили ездят по воде.