У Києві знову затоплює метро: з'явилися мішки з піском

У вівторок увечері, 20 липня, в Києві почався затяжний дощ. Він був не такий сильний, як вчора, але цих опадів вистачило, щоб затопити станцію метро "Позняки", яка знаходиться в Харківському районі столиці.

Відео затопленого переходу метро опублікував Telegram-канал "KIEVMAP".

На ньому видно, як жінка з парасолькою йде по воді. Також з'явилося фото, де біля входу на станцію "Позняки" поставили мішки з піском. Це повинно врятувати станцію від потопу. Станцію метро "Позняки" затоплює (фото: Telegram-канал "KIEVMAP") Також в мережі є відео з Позняків, на якому видно плачевну ситуацію на дорозі до Епіцентру. Ливнівки не справляються зі своїм завданням і автомобілі їздять по воді.