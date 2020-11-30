В Киеве засветилось роскошное авто за 21 миллион: такая машина только одна в Украине

Авто (фото: pixabay.com)

На столичных улицах засняли редкий автомобиль

На улицах Киева заметили роскошный Rolls-Royce Phantom EWB (VIII). Британское авто уникально тем, что других таких моделей в Украине нет. Цена автомобиля стартует с 21 659 390 гривен или 641 тысячи евро.

Rolls-Royce Phantom EWB (VIII) имеет удлиненную колесную базу на 220 мм. Об этом сообщается на Instagram-странице "luxcar_of_ua".

Phantom доступен исключительно с 6,75-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом, мощность которого составляет 563 л.с.

Rolls-Royce Phantom EWB (VIII) (фото: instagram.com/luxcar_of_ua)

Также в авто установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF 8HP. В ней используется GPS-приемник, который анализирует местоположение и скорость автомобиля для оптимизации времени переключения передач.

До "сотни" авто разгоняется за 5,4 секунды. При этом максимальная скорость авто составляет 250 км/ч.

Phantom был назван Top Gear "Роскошным автомобилем года" в 2017 году. Он также был удостоен престижной награды UK Car of the Year Awards как "Лучший роскошный автомобиль".

Напомним, недавно в Киеве на одной из главных улиц заметили роскошное авто Rolls-Royce Cullinan. Его стоимость оценивается до 18,7 миллиона гривен.

Ранее в Киеве заметили эксклюзивное авто, выпущенное в память о знаменитом фильме.