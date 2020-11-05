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В Киеве засветилось роскошное авто за 11 млн на российских номерах

Автор: Людмила Жукова

На улицах Киева увидели роскошное авто с российской регистрацией

В Киеве увидели роскошный и дорогой автомобиль Lamborghini Urus. Его стоимость составляет приблизительно 400 тысяч долларов или 11 миллионов гривен. Судя по всему, владелец внедорожника приехал из России, так как на авто виднеются российские номера. Об этом сообщили на странице в Instagram t.o.p.c.a.r.s_u.a.

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Роскошный суперкар оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 650 л. с. и способен развить 305 км/ч, а разгон до сотни занимает 3,6 с. Он относится к одной из самых быстрых машин такого класса.

В Киеве заметили автомобиль за 11 миллионов гривен (фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a)

В комментариях отреагировали на появление в Киеве такой мощной и красивой машины.

  • Мне сам по себе не очень этот автомобиль, но цвет сделал свое дело.
  • Хорош! И название как моя фамилия почти.
  • Бомба.
  • Мне сам по себе не очень этот автомобиль, но цвет сделал свое дело.

Как мы ранее сообщали, в центре Харькова по проспекту Науки на парковке были замечены два суперкара. Дорогостоящие автомобили McLaren 570S и Mercedes-AMG G63 заметили прохожие.

Напомним, что ранее в Киеве заметили эксклюзивное авто, выпущенное в память о знаменитом фильме. Редкий эксклюзивный автомобиль попал в объективы прохожих.

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