У Києві застрелений відомий бізнесмен - земляк Зеленського: ким він був

У Києві знайшли мертвим бізнесмена Леоніда Вульфа (колаж: РБК-Україна)

Бізнесмена Леоніда Вульфа знайшли застреленим у власній квартирі

У Києві знайшли застреленим відомого бізнесмена Леоніда Вульфа, який був земляком Володимира Зеленського. Що відомо про скандального підприємця, які версії його смерті озвучила поліція, всі подробиці гучної справи - в матеріалі Styler.

Леоніда Вульфа виявили мертвим у його власній квартирі на вулиці Городецького 25 лютого. Чоловік не відповідав на дзвінки, тому його адвокат з дружиною і ще одним спільним знайомим вирішили його відвідати.

Двері були замкнені зсередини, тому їх відкрили дублікатом, що був у адвоката бізнесмена, пише Страна.

Тіло Леоніда Вульфа з простреленою головою лежало в коридорі. В руках у нього був пістолет-пулемет "Скорпіон", а поруч - одна стріляна гільза. Слідів боротьби в квартирі виявлено не було, двері і замки не зламані, тому попередня і основна версія поліції - самогубство.

Пістолет-кулемет "Скорпіон", такий знайшли поруч з Леонідом Вульфом (фото: zbroya.info)

Крім того, повідомляється, що один знайомий бізнесмена розповів, що напередодні Вульф скаржився на погане самопочуття. А незадовго до цього (у листопаді минулого року) з квартири Вульфа вкрали 200 тисяч доларів.

Леонід Вульф мав досить скандальну славу. Уродженець Кривого Рогу ще в 1990-х створив офшорну компанію "Єврокоммодітес" на острові в Карибському морі. Через фірму у багато країн, зокрема в Ізраїль відправляли великі партії металопродукції. Прибуток рахували десятками мільйонів доларів.

Леонід Вульф (фото з відкритих джерел)

Кримінальний авторитет Горпинич (прізвисько "Святий") захотів "віджати" у Вульфа частку, і під час чергових розборок "Святого" застрелили (нібито охоронець Вульфа Сергій Швець).

Потім Вульф займався різними бізнесами. І навіть встиг посидіти у в'язниці Ашарон в Ізраїлі, громадянином якого він був.

Сам Вульф заявляв колись, що він був партнером Вадима Шульмана, але потім вони розбіглися. Шульман відомий тим, що подав заяву ФБР проти олігарха Ігоря Коломойського.

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