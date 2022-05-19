В Киеве заработают новые кинотеатры: какие именно и расписание сеансов

К концу мая в Киеве возобновят работу несколько кинотеатров. К списку уже работающих прибавятся шесть коммунальных помещений для просмотра фильмов.

Какие залы откроют свои двери для киевлян и гостей города, а также какие кинотеатры уже работают в столице - читайте в нашем материале ниже.

Какие кинотеатры Киева откроются в мае

Как рассказали в Киевской городской государственной администрации, уже 21 мая возобновляют работу следующие коммунальные кинотеатры:

Лейпциг (проспект Леся Курбаса, 8)

Флоренция (проспект Владимира Маяковского, 31)

Кинотеатр имени Т. Г. Шевченко (Вышгородская улица, 49)

А с 26 мая заработают:

Старт (улица Ивана Миколайчука, 15А)

Факел (проспект Николая Бажана, 3)

Лира (улица Большая Житомирская, 40)

Отметим, что в кинотеатре Лира будут демонстрироваться реставрированная копия классики украинского кино "Тени забытых предков". А ко Дню Киева, который отмечается 28 мая, пройдет специальный показ документального фильма "Национальный музей".

Кінотеатр Лира (фото: facebook.com/lirakinoteatr)

Афишу выше названных кинотеатров можно найти на сайте "Киевкинофильм".

Какие кинотеатры уже работают в Киеве

Ранее несколько кинотеатров открылись для посетителей.

В частности, Жовтень по улице Константиновская, 26 открылся 12 мая. График сеансов на ближайшую неделю можно посмотреть на сайте кинотеатра.

Заметим, что на период военного положения для переселенцев билеты в кино будут бесплатными (при наличии справки ВПЛ в бумажном виде или в приложении "Дія").

Открыты в торгово-развлекательных центрах столицы кинотеатры сети Multiplex. Фильмы посмотреть можно в кинозалах таких ТРЦ, как Lavina Mall (улица Берковецкая, 6Д), Respublika Park (Кольцевая дорога, 1), Проспект (улица Игната Хоткевича, 1В), Komod (улица Митрополита Андрея Шептицкого, 4А), Караван Outlet (Луговая, 12). Список сеансов доступен на сайте сети.

Также работает сеть кинотеатров Планета кино. 21 апреля заработал кинотеатр в ТРЦ River Mall (Днепровская набережная, 12), а с 12 мая - в Blockbuster Mall (проспект Степана Бандеры, 36). График показов можно просмотреть на сайте ПК.

Также работают:

Miromax в ТРЦ Аладдин (улица Гришко, 3А)

в ТРЦ Аладдин (улица Гришко, 3А) Спутник (улица Искровская, 18)

(улица Искровская, 18) KINOMAN (улица Гетьмана, 6)

(улица Гетьмана, 6) Boomer (улица Николая Лаврухина 4)

(улица Николая Лаврухина 4) Линия кино в ТЦ Магелан (улица Академика Глушкова, 13Б)

в ТЦ Магелан (улица Академика Глушкова, 13Б) Баттерфляй Нивки (улица Даниила Щербаковского, 58)

(улица Даниила Щербаковского, 58) Баттерфляй De Luxe (улица Антоновича, 50)

(улица Антоновича, 50) Баттерфляй Гатное (улица Киевская, 2В)

Какие фильмы сейчас показывают в кино

Выбор фильмов в кинотеатрах сейчас не так велик, как до начала полномасштабной войны. Но в то же время каждый зритель может себе выбрать для просмотра картину любого жанра.

Сейчас в кино показывают как новинки, так и ленты, вышедшие в прокат в прошлые годы: "Наемник", "Скорая", "Бэтмен", "Игра теней", "Свидание в Париже", "Белфаст", "История моей жены", "Uncharted: Неизведанное", "Падение Луны".

С детьми можно сходить на мультфильмы: "Команда котиков", "Приключения на Луне", "Тайна парка развлечений", "100% волк", "Голос джунглей", а также на милый фильм "Большая красная собака Клиффорд".

Также в кино показывают классику - "Высокий блондин в черном ботинке" с участием Пьера Ришара и культовую картину режиссера Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

Важно! В случае объявления воздушной тревоги, сеансы в кинотеатрах Киева останавливаются и зрители должны идти к укрытию.

В таком случае билеты можно использовать в любой другой день или на другой сеанс.