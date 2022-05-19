У Києві запрацюють нові кінотеатри: які саме і розклад сеансів

До кінця травня у Києві відновлять роботу кілька кінотеатрів. До списку тих, які вже працюють, додадуться шість комунальних приміщень для перегляду фільмів.

Які саме зали відкриють свої двері для киян і гостей міста, а також які кінотеатри вже працюють в столиці - читайте в нашому матеріалі нижче.

Які кінотеатри Києва відкриються у травні

Як розповіли у Київській міській державній адміністрації, вже 21 травня відновлюють роботу такі комунальні кінотеатри:

Лейпциг (проспект Леся Курбаса, 8)

Флоренція (проспект Володимира Маяковського, 31)

Кінотеатр імені Т. Г. Шевченка (вулиця Вишгородська, 49)

А з 26 травня запрацюють:

Старт (вулиця Івана Миколайчука, 15А)

Факел (проспект Миколи Бажана, 3)

Ліра (вулиця Велика Житомирська, 40)

Зауважимо, що в кінотеатрі Ліра демонструватимуть реставровану копію класики українського кіно "Тіні забутих предків". А до Дня Києва, який святкуватиметься 28 травня, відбудеться спеціальний показ документального фільму "Національний музей".

Кінотеатр Ліра (фото: facebook.com/lirakinoteatr)

Афішу вище названих кінотеатрів можна знайти на сайті "Київкінофільм".

Які кінотеатри вже працюють у Києві

Раніше вже кілька кінотеатрів відкрилися для відвідувачів.

Зокрема, Жовтень на вулиці Костянтинівська, 26 відкрився 12 травня. Графік сеансів на найближчий тиждень можна переглянути на сайті кінотеатру.

Зауважимо, що на період воєнного стану для переселенців квитки в кіно будуть безкоштовними (за наявності довідки ВПО у паперовому вигляді або у додатку "Дія").

Відкриті у торгово-розважальних центрах столиці також кінотеатри мережі Multiplex. Фільми подивитися можна у кінозалах таких ТРЦ, як Lavina Mall (вулиця Берковецька, 6Д), Respublika Park (Кільцева дорога, 1), Проспект (вулиця Гната Хоткевича, 1В), Komod (вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 4А), Караван Outlet (вулиця Лугова, 12). Перелік сеансів доступний на сайті мережі.

Також працює мережа кінотеатрів Планета кіно. 21 квітня запрацював кінотеатр у ТРЦ River Mall (Дніпровська набережна, 12), а з 12 травня - у Blockbuster Mall (проспект Степана Бандери, 36). Графік показів можна переглянути на сайті ПК.

Також працюють:

Miromax у ТРЦ Аладдін (вулиця Гришка, 3А)

у ТРЦ Аладдін (вулиця Гришка, 3А) Супутник (вулиця Іскрівська, 18)

(вулиця Іскрівська, 18) KINOMAN (вулиця Гетьмана, 6)

(вулиця Гетьмана, 6) Boomer (вулиця Миколи Лаврухіна 4)

(вулиця Миколи Лаврухіна 4) Лінія кіно у ТЦ Магелан (вулиця Академіка Глушкова, 13Б)

у ТЦ Магелан (вулиця Академіка Глушкова, 13Б) Батерфляй Нивки (вулиця Данила Щербаківського, 58)

(вулиця Данила Щербаківського, 58) Баттерфляй De Luxe (вулиця Антоновича, 50)

(вулиця Антоновича, 50) Батерфляй Гатне (вулиця Київська, 2В)

Які фільми зараз показують у кіно

Вибір фільмів у кінотеатрах зараз не такий великий, як до початку повномасштабної війни. Але в той же час, кожен глядач може собі обрати для перегляду картину будь-якого жанру.

Нині в кіно показують як новинки, так і стрічки, які вийшли в прокат минулими роками: "Найманець", "Швидка", "Бетмен", "Гра тіней", "Побачення в Парижі", "Белфаст", "Історія моєї дружини", "Uncharted: Незвідане", "Падіння Місяця".

З дітьми можна сходити на мультфільми: "Команда котиків", "Пригоди на Місяці", "Таємниця парку розваг", "100% вовк", "Галас джунглів", а також на милий фільм "Великий червоний пес Кліффорд".

Також у кіно показують класику - "Високий блондин у чорному черевику" за участю П'єра Рішара та культову картину режисера Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".

Важливо! У разі оголошення повітряної тривоги, сеанси у кінотеатрах Києва зупиняються і глядачі мають прямувати до укриття.

У такому випадку квитки можна буде використати у будь-який інший день або на інший сеанс.