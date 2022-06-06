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В Киеве запускали салют после ракетных ударов: видео возмутительной выходки

Коллаж РБК-Украина: в Киеве устроили фейерверк
Автор: Владимир Костырин

В Киеве неизвестные отличились выходкой, что-то "празднуя" в разгар войны, и стали запускать салют. Инцидент произошел вечером в воскресенье в районе Позняков на левом берегу столицы и сильно возмутил украинцев.

Киевляне сняли на видео такой внезапный фейерверк, и разместили кадры в сети.

На запуски салюта, кстати, был введен запрет властями столицы еще три с половиной года назад. Тем не менее время от времени правила нарушаются.

Сейчас же, когда обстрелы украинских городов российскими оккупантами продолжаются ежедневно, боевые действия не стихают, количество жертв в результате атак захватчиков растет - подобные фейерверки разозлили граждан.

Видео: в Киеве неизвестные запустили фейерверки вечером 5 июня

В комментариях под видео от жителей и гостей Киева запуск салюта называют аморальным, особо неуместным и требуют должной реакции правоохранителей.

Видео: отличились запуском салюта около жилмассива Осокорки в столице

Многие обращают внимание, что салют, к тому же, "умудрились" запустить вечером того же дня, когда войска РФ нанесли ракетные удары по Дарницкому и Днепровскому районам Киева рано утром.

Видео: в Киеве вечером 5 мая салют напугал и возмутил людей

Также пользователи сети уточняют, что когда пускали фейерверк в столице, в Харькове продолжался активный вражеский обстрел.

Фото: скрин комментариев facebook.com/tsvibak

Отметим, что перед этим украинцы создали петицию о запрете петард и фейерверков во время военного положения. Эта инициатива собрала необходимое количество подписей, и 5 июня президент Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть такую возможность. Глава государства также поддержал идею урегулировать применение пиротехники во время войны на законодательном уровне.

Кстати, буквально на днях в Одессе "шутники" устроили фейерверк во время воздушной тревоги. Нарушителей оперативно задержали.

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Киев