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Утренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗ

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Киев, Воскресенье 05 июня 2022 19:49
Утренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗ Фото: ДВРЗ после ракетного удара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты сегодня нанесли ракетные удары по территории Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ) в Киеве. В результате удара были повреждены цеха, а один человек получил ранения.

Как выглядит обстрелянный оккупантами ДВРЗ - в фоторепортаже РБК-Украина.

Утренний обстрел Киева

Сегодня около 6 часов утра киевляне проснулись от мощных взрывов на левом берегу столицы. Как выяснилось, взрывы прогремели из-за ракетных ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, а именно - по цехам ДВРЗ.

Утренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗУтренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗУтренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗУтренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗУтренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗУтренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗ

Фото: ДВРЗ после ракетного удара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россияне солгали об ударе по ДВРЗ

Министерство обороны России подтвердило, что крылатыми ракетами были нанесены удары по ДВРЗ. Причиной удара россияне назвали якобы размещение на территории цехов завода танков, которые Украина получила от стран Восточной Европы.

Руководство "Укрзализныци" опровергло эту информацию и организовало пресс-тур для журналистов, чтобы украинцы убедились, что на территории ДВРЗ не было ни одной военной техники. В цехах ДВРЗ, по словам корреспондента РБК-Украина, не было ни военной техники, ни возможных остатков "танков", зато там были вагоны-зерновозы, ремонтом которых занимались на заводе.

На фотографиях также можно увидеть, что цеха ДВРЗ подверглись значительным разрушениям. Также на территории завода осталась воронка от "прилета" одной из ракет.

Утренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗУтренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗУтренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗУтренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗУтренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗУтренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗУтренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗУтренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗУтренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗУтренний удар по Киеву. Фоторепортаж с обстрелянного ДВРЗ

Фото: цеха ДВРЗ после ракетного удара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, украинские военные рассказали, откуда были запущены ракеты по Киеву, а также сколько их было.

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ДВРЗ Киев ракетный удар Укрзализныця
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