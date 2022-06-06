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У Києві запускали салют після ракетних ударів: відео обурливої витівки

Колаж РБК-Україна: у Києві влаштували феєрверк
Автор: Володимир Костирін

У Києві невідомі відзначилися витівкою, щось "святкуючи" в розпал війни, і стали запускати салют. Інцидент стався ввечері в неділю в районі Позняків на лівому березі столиці та сильно обурив українців.

Кияни зняли на відео такий раптовий феєрверк, і розмістили кадри в мережі.

На запуски салюту, до речі, була введена заборона владою столиці ще три з половиною роки тому. Проте час від часу правила порушуються.

Зараз же, коли обстріли українських міст російськими окупантами тривають щодня, бойові дії не вщухають, кількість жертв в результаті атак загарбників зростає - подібні феєрверки розлютили громадян.

Відео: у Києві невідомі запустили феєрверки ввечері 5 червня

У коментарях під відео від жителів і гостей Києва запуск салюту називають аморальним, особливо недоречним і вимагають належної реакції правоохоронців.

Відео: відзначилися запуском салюту біля житлового масиву Осокорки в столиці

Багато хто звертає увагу, що салют до того ж "примудрилися" запустити ввечері того ж дня, коли війська РФ завдали ракетних ударів по Дарницькому і Дніпровському районах Києва рано вранці.

Відео: у Києві ввечері 5 травня салют налякав і обурив людей

Також користувачі мережі уточнюють, що коли пускали феєрверк в столиці, в Харкові тривав активний ворожий обстріл.

Фото: скрін коментарів facebook.com/tsvibak

Зазначимо, що перед цим українці створили петицію про заборону петард і феєрверків під час воєнного стану. Ця ініціатива зібрала необхідну кількість підписів, і 5 червня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розглянути таку можливість. Глава держави також підтримав ідею врегулювати застосування піротехніки під час війни на законодавчому рівні.

До речі, буквально днями в Одесі "жартівники" влаштували феєрверк під час повітряної тривоги. Порушників оперативно затримали.

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Київ