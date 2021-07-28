Под Полтавой мэр оскандалился из-за флага с серпом и молотом: начато расследование (фото)

Мэр города Хорол Сергей Волошин попал в скандал из-за публикации в сети фото с флагом военно-морского флота СССР с изображением серпа и молота. Теперь полиция начала расследование по факту использования запрещенной символики коммунистического режима.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникации Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев в своем Facebook .

Правоохранитель отметил, что об инциденте местной полиции стало известно во время мониторинга соцсетей.

Спикер проинформировал, что по данному факту следователем под процессуальным руководством Хорольского отдела Лубенскй окружной прокуратуры сведения были в ЕРДР по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины.

"Все обстоятельства происшествия выясняются в рамках уголовного производства", - добавил Сулаев.

Так, накануне на публикацию Волошина, который в компании отмечал день ВМС по советской традиции в последнее воскресенье июля, обратил внимание журналист Александр Рудоманов, который в Facebook распространил соответствующие фото с комментариями и призывом к полиции отреагировать на ситуацию.

"Ничего особенного. Просто мэр Хорола поднимает флаг с серпом и молотом...", - указывалось в публикации.

Сам же Волошин уже удалил скандальные снимки из своего аккаунта, но они успели разойтись в интернете. И, после резонанса, последовала реакция правоохранительных органов.

Мэр Хорола Сергей Волошин попал в скандал из-за запрещенной символики (фото: facebook.com/sasko.laps / kolo.news)

"Десятки лет существует на Хорольщине традиция в День военно-морского флота собираться вместе в Вишняках. Важность этого дня для тех, в чьем сердце навсегда живое море, неоценима... Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации "Шторм", помянули товарищей, которые покинули этот мир..." - так говорилось в посте мэра за 26 июля.

В биографии Волошина на сайте Хорольского горсовета сообщается, что он с 1988 по 1991 годы служил в военно-морском флоте при СССР.

Также стоит отметить, что в законе о декоммунизации ("Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики"), в частности, говорится об уголовной ответственности за изготовление, распространение и публичное использование такой символики: грозит ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. При этом согласно пункту 6 части 3 статьи 4 закона запрет не распространяется на случаи использования символики коммунистического тоталитарного режима на оригиналах боевых знамен.

Закон о декоммунизации (Фото: скрин zakon.rada.gov.ua)

Закон о декоммунизации (Фото: скрин zakon.rada.gov.ua)