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У Києві помітили співробітника магазина в футболці з гербом Росії: чоловіка попросили переодягнутися

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Київ, Четвер 29 липня 2021 07:21
У Києві помітили співробітника магазина в футболці з гербом Росії: чоловіка попросили переодягнутися Колаж РБК-Україна: в Києві помітили співробітник магазина в футболці з гербом Росії
Автор: Styler

В одному з магазинів Києва помітили чоловіка, який там працював у футболці з гербом Росії. Це викликало обурення у людей, які знімали відео. Вони попросили співробітника магазина переодягнутися.

Відео цього інциденту опублікував Telegram-канал "KIEVMAP".

На відео видно, що чоловік розкладає овочі в чорній футболці, на якій зображений герб РФ. До нього підійшли і попросили показати на камеру футболку.

Після чого його запитали чи знає він, що це герб Росії, на що працівник магазину відповів: "ні". Його попросили переодягнутися на місці, і сказали, що якщо немає в що, то надіти футболку навиворіт. В іншому випадку пригрозили викликом поліції.

Також його звинувачували в тому, що на прилавках магазина знаходиться російський товар. Після чого, чоловік пішов в підсобку переодягатися.

Нагадаємо, під Полтавою мер міста Хорол Сергій Волошин осоромився через прапор з серпом і молотом. Волошин опублікував в мережі фото з прапором військово-морського флоту СРСР.

Поліція почала розслідування за фактом використання забороненої символіки комуністичного режиму.

Ми також писали про те, що в Одесі затримали чоловіка, який гуляв містом у футболці з комуністичною символікою. Чоловіка зупинили на вулиці Колонтаївській. Після чого він дав пояснення в відділі поліції.

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