У Києві помітили співробітника магазина в футболці з гербом Росії: чоловіка попросили переодягнутися

В одному з магазинів Києва помітили чоловіка, який там працював у футболці з гербом Росії. Це викликало обурення у людей, які знімали відео. Вони попросили співробітника магазина переодягнутися.

На відео видно, що чоловік розкладає овочі в чорній футболці, на якій зображений герб РФ. До нього підійшли і попросили показати на камеру футболку.

Після чого його запитали чи знає він, що це герб Росії, на що працівник магазину відповів: "ні". Його попросили переодягнутися на місці, і сказали, що якщо немає в що, то надіти футболку навиворіт. В іншому випадку пригрозили викликом поліції.

Також його звинувачували в тому, що на прилавках магазина знаходиться російський товар. Після чого, чоловік пішов в підсобку переодягатися.