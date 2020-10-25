В Киеве заметили шикарный суперкар: может стоить миллион долларов

Приборная панель Porsche (фото: pixabay.com)

На дорогах Киева заметили шикарный автомобиль

В Киеве засняли суперкар Porsche Carrera GT "ядовитого" желтого цвета. Цена такого авто зависит от года выпуска, комплектации и состояния, но в 2016 году в США на торгах аукционного дома Mecum Auctions суперкар 2005 года продавали за 1,1-1,4 миллиона долларов.

Этот автомобиль производился в период с 2003 по 2007 год в Лейпциге, Германия. Фото Porsche Carrera GT в Киеве опубликовали на Instagram-странице "luxcar_of_ua".

Porsche Carrera GT в Киеве (фото: instagram.com/luxcar_of_ua)

Sports Car International назвал Carrera GT номером один в своем списке лучших спортивных автомобилей 2000-х годов и восьмым номером в списке лучших спортивных автомобилей всех времен.

За передовые технологии и разработку шасси журнал Popular Science наградил его премией "Лучшее из новинок" в 2003 году.

Пользователи сети в восторге от Porsche Carrera GT.

Аппарат просто пушка;

Лучшее, что можно только придумать, и именно для водителей авто, а не для наездников;

Топ;

Красота.

Напомним, на улицах Киева обратили внимание на роскошный автомобиль Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet. Его стоимость на рынке равняется приблизительно 6 миллионов гривен.

Ранее мы писали о том, что в центре Харькова по проспекту Науки на парковке были замечены два суперкара. Дорогостоящие автомобили McLaren 570S и Mercedes-AMG G63 стояли рядом.