У Києві помітили шикарний суперкар: може коштувати мільйон доларів

Приладова панель Porsche (фото: pixabay.com)

На дорогах Києва помітили шикарний автомобіль

У Києві зняли суперкар Porsche Carrera GT "отруйного" жовтого кольору. Ціна такого авто залежить від року випуску, комплектації і стану, але в 2016 році в США на торгах аукціонного дому Mecum Auctions суперкар 2005 року продавали за 1,1-1,4 мільйона доларів.

Цей автомобіль вироблявся в період з 2003 по 2007 рік в Лейпцигу, Німеччина. Фото Porsche Carrera GT в Києві опублікували на Instagram-сторінці "luxcar_of_ua".

Porsche Carrera GT в Києві (фото: instagram.com/luxcar_of_ua)

Sports Car International назвав Carrera GT номером один у списку кращих спортивних автомобілів 2000-х років і восьмим номером у списку кращих спортивних автомобілів всіх часів.

За передові технології та розробку шасі журнал Popular Science нагородив його премією "Краще з новинок" у 2003 році.

Користувачі мережі в захваті від Porsche Carrera GT.

Апарат просто гармата;

Найкраще, що можна тільки придумати, і саме для водіїв авто, а не для наїзників;

Топ;

Краса.

Нагадаємо, на вулицях Києва звернули увагу на розкішний автомобіль Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet. Його вартість на ринку дорівнює приблизно 6 мільйонів гривень.

Раніше ми писали про те, що в центрі Харкова по проспекту Науки на парковці були помічені два суперкари. Дорогі автомобілі McLaren 570S і Mercedes-AMG G63 стояли поруч.