В Киеве заметили пикап будущего Илона Маска: Cybertrack оказался с сюрпризом

В Киеве заметили Tesla Cybertrack (коллаж РБК-Украина)

Электромобиль Tesla Cybertrack на Крещатике увезли на эвакуаторе

В Киеве заметили автомобиль Tesla Cybertrack - бронированный электромобиль от Илона Маска в центре столицы не на шутку заинтриговал украинцев, ведь машина еще не появилась в продаже.

Киевляне активно фотографировали чудо-пикап в стиле киберпанк с футуристическим дизайном и делились снимками в сети.

На кадрах видно, как Cybertrack на эвакуаторе подвозят через Бессарабскую площадь на Крещатик.

Юзеры даже пошутили по этому поводу, что авто Маска эвакуировали за неправильную парковку.

Tesla Cybertruck заметили в Киеве (Фото с Facebook-страницы Виталия Селика)

Фото: скрин поста

Впрочем, вскоре киевлян ждало разочарование - как оказалось, пикап будущего был всего лишь копией, а его появление связано с проведением в Киеве финала состязания по компьютерной игре Dota 2 под названием WePlay! Tug of War: Mad Moon. На авто эффектно появились участники этого турнира, передает "Автоцентр".

В Киеве заметили пикап Tesla Cybertruck (Фото: autogeek.com.ua)

"Стоит отметить, что эпатажный Tesla Cybertruck удалось воспроизвести с высокой точностью. Однако внимательный взор поможет распознать подделку", - отмечется в материале.

Ожидается, что Cybertruck начнут продавать в 2021 году. Предположительная стоимость заднеприводной модели в базовой комплектации составит 39 900 долларов, а полноприводной - от 49 900 долларов. Пикап в зависимости от модели на одном заряде сможет проезжать от 400 до 800 км.

Опционально доступна полная герметичность кабины, что позволит использовать авто в качестве амфибии.

Кстати, в Украине некоторые умельцы уже делают копии Tesla Cybertruck своими руками - для этого изобретательные автоконструкторы используют в качестве донора старенький микроавтобус.

Видео: Как в Украине мастерят Tesla Cybertruck