У Києві помітили пікап майбутнього Ілона Маска: Cybertrack виявився з сюрпризом

У Києві помітили Tesla Cybertrack (колаж РБК-Україна)

Електромобіль Tesla Cybertrack на Хрещатику відвезли на евакуаторі

У Києві помітили автомобіль Tesla Cybertrack - броньований електромобіль від Ілона Маска в центрі столиці не на жарт заінтригував українців, адже машина ще не з'явилася в продажу.

Кияни активно фотографували диво-пікап в стилі кіберпанк із футуристичним дизайном та ділилися знімками в мережі.

На кадрах видно, як Cybertrack на евакуаторі підвозять через Бессарабську площу на Хрещатик.

Юзери навіть пожартували з цього приводу, що авто Маска евакуювали за неправильну парковку.

Tesla Cybertruck помітили в Києві (Фото з Facebook-сторінки Віталія Селика)

Фото: скрін поста

Втім, незабаром киян чекало розчарування - як виявилося, пікап майбутнього був всього лише копією, а його поява пов'язана з проведенням у Києві фіналу змагання з комп'ютерної гри Dota 2 під назвою WePlay! Tug of War: Mad Moon. На авто ефектно з'явилися учасники цього турніру, передає "Автоцентр".

У Києві помітили пікап Tesla Cybertruck (Фото: autogeek.com.ua)

"Варто зазначити, що епатажний Tesla Cybertruck вдалося відтворити з високою точністю. Проте уважний погляд допоможе розпізнати підробку", - зазначається в матеріалі.

Очікується, що Cybertruck почнуть продавати у 2021 році. Приблизна вартість задньоприводної моделі в базовій комплектації складе 39 900 доларів, а повноприводної - від 49 900 доларів. Пікап в залежності від моделі на одному заряді зможе проїжджати від 400 до 800 км.

Опціонально доступна повна герметичність кабіни, що дозволить використовувати авто в якості амфібії.

До речі, в Україні деякі умільці роблять копії Tesla Cybertruck своїми руками - для цього винахідливі автоконструктори використовують в якості донора старенький мікроавтобус.

Відео: Як в Україні майструють Tesla Cybertruck