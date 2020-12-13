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В Киеве заметили необычный автомобиль в гирляндах (видео)

Автор: Анжелика Галушко

Новогодние праздники все ближе и все больше людей готовятся к ним, создавая себе рождественскую атмосферу. Оказалось, что новогодними гирляндами можно украшать не только елки и дома, но и автомобили.

Такое необычное авто заметили киевляне и опубликовали соответствующее видео в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Автомобиль, который сияет яркими огоньками, двигался по улицам столицы. На кадрах видно, что авто было украшено, словно новогодняя елка.

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Во время движения на автомобиле мигают новогодние гирлянды. Такая праздничная иллюминация дарит особенное новогоднее настроение.

В Киеве заметили авто в новогодних гирляндах (видео: Youtube.com)

Напомним, украинцы ошарашили планами празднования Нового года. Мнения граждан по поводу праздников разделились.

Ранее врач раскрыл секрет, как встретить Новый год и не заразиться коронавирусом.

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