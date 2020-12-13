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У Києві помітили незвичайний автомобіль в гірляндах (відео)

Автор: Анжеліка Галушко

Новорічні свята усе ближче і все більше людей готуються до них, створюючи собі різдвяну атмосферу. Виявилося, що новорічними гірляндами можна прикрашати не тільки ялинки й оселі, а й автомобілі.

Таке незвичне авто помітили кияни й опублікували відповідне відео у Telegram-каналі "Киев Сейчас".

Легковик, який сяє яскравими вогниками, рухався вулицями столиці. На кадрах видно, що авто було прикрашене, немов новорічна ялинка.

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Під час руху на автомобілі миготять новорічні гірлянди. Така святкова ілюмінація дарує особливий новорічний настрій.

У Києві помітили авто у новорічних гірляндах (відео: Youtube.com)

Нагадаємо, українці ошелешили планами святкування Нового року. Думки громадян стосовно свят розділилися.

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