У Києві помітили незвичайний автомобіль в гірляндах (відео)

Новорічні свята усе ближче і все більше людей готуються до них, створюючи собі різдвяну атмосферу. Виявилося, що новорічними гірляндами можна прикрашати не тільки ялинки й оселі, а й автомобілі.

Таке незвичне авто помітили кияни й опублікували відповідне відео у Telegram-каналі "Киев Сейчас".

Легковик, який сяє яскравими вогниками, рухався вулицями столиці. На кадрах видно, що авто було прикрашене, немов новорічна ялинка.

Під час руху на автомобілі миготять новорічні гірлянди. Така святкова ілюмінація дарує особливий новорічний настрій.

У Києві помітили авто у новорічних гірляндах (відео: Youtube.com)

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