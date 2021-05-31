В Киеве заметили косулю, которая переплыла Днепр

В последний день весны, 31 мая, жители Киева заметили косулю, которая переплыла Днепр и побежала в сторону дворов. Животное сфотографировали на Оболони.
Об этом сообщает сообщество "Жизнь Оболонского района и Минского Массива" на своей странице в Facebook.
"Косуля проплыла Днепр возле парка "Наталка" и побежала в сторону оболонских дворов", - говорится в сообщении.
В Киеве заметили косулю (фото: facebook.com/minskiymassiv)
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Напомним, в Киеве возле метро "Бориспольская" заметили молодого оленя. Животное мирно прогуливалось возле подземки и не боялось внимания окружающих. В комментариях киевляне отметили, что на олене есть ошейник.
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