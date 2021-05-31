У Києві помітили косулю, яка перепливла Дніпро

В останній день весни, 31 травня, жителі Києва помітили косулю, яка перепливла Дніпро і побігла в бік дворів. Тварину сфотографували на Оболоні.

Про це повідомляє спільнота "Життя Оболонського району та Мінського Масиву" на своїй сторінці в Facebook .

"Косуля пропливла Дніпро біля парку "Наталка" і побігла в бік оболонських дворів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві біля метро "Бориспільська" помітили молодого оленя. Тварина мирно прогулювалась біля підземки і не боялась уваги оточення. У коментарях кияни зазначили, що на олені є нашийник.

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