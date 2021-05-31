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В Киеве заметили косулю, которая переплыла Днепр

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Киев, Понедельник 31 мая 2021 22:56
В Киеве заметили косулю, которая переплыла Днепр Фото: в Киеве заметили косулю (facebook.com/minskiymassiv)
Автор: Роман Мирончук

В последний день весны, 31 мая, жители Киева заметили косулю, которая переплыла Днепр и побежала в сторону дворов. Животное сфотографировали на Оболони.

Об этом сообщает сообщество "Жизнь Оболонского района и Минского Массива" на своей странице в Facebook.

"Косуля проплыла Днепр возле парка "Наталка" и побежала в сторону оболонских дворов", - говорится в сообщении.

В Киеве заметили косулю, которая переплыла ДнепрВ Киеве заметили косулю, которая переплыла ДнепрВ Киеве заметили косулю, которая переплыла Днепр

В Киеве заметили косулю (фото: facebook.com/minskiymassiv)

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Главное теперь, чтобы на трассе не сбили. У нас так молодой олененок погиб;
  • И где там бегать... собьют к бабке не ходи, как того милого лося в Голосеевском районе;
  • Там постоянный шум... работа техники... кранов (новый мост) - это все пугает диких животных...это антропоцентризм и урбанизм;
  • Нарушение природных ареалов обитания, строительства бесконечные в лесопарках и берегах рек...
  • Природного ареала тут нет уже лет эдак 55;
  • Даже косули бегут из Троещины, так как поняли, что метро там не будет никогда.

Напомним, в Киеве возле метро "Бориспольская" заметили молодого оленя. Животное мирно прогуливалось возле подземки и не боялось внимания окружающих. В комментариях киевляне отметили, что на олене есть ошейник.

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