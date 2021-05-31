В Киеве заметили косулю, которая переплыла Днепр

В последний день весны, 31 мая, жители Киева заметили косулю, которая переплыла Днепр и побежала в сторону дворов. Животное сфотографировали на Оболони.

Об этом сообщает сообщество "Жизнь Оболонского района и Минского Массива" на своей странице в Facebook .

"Косуля проплыла Днепр возле парка "Наталка" и побежала в сторону оболонских дворов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве возле метро "Бориспольская" заметили молодого оленя. Животное мирно прогуливалось возле подземки и не боялось внимания окружающих. В комментариях киевляне отметили, что на олене есть ошейник.

Мы также писали о том, что ученый рассказал печальную правду о животных в Чернобыле.