У Києві помітили косулю, яка перепливла Дніпро
Фото: в Києві помітили косулю (facebook.com/minskiymassiv)
В останній день весни, 31 травня, жителі Києва помітили косулю, яка перепливла Дніпро і побігла в бік дворів. Тварину сфотографували на Оболоні.
Про це повідомляє спільнота "Життя Оболонського району та Мінського Масиву" на своїй сторінці в Facebook.
"Косуля пропливла Дніпро біля парку "Наталка" і побігла в бік оболонських дворів", - йдеться в повідомленні.
У Києві помітили косулю (фото: facebook.com/minskiymassiv)
Користувачі мережі прокоментували це.
- Головне тепер, щоб на трасі не збили. У нас таке молоде оленятко загинуло;
- І де там бігати ... зіб'ють до бабки не ходи, як того милого лося в Голосіївському районі;
- Там постійний шум ... робота техніки ... кранів (новий міст) - це все лякає диких тварин ... це антропоцентризм і урбанізм;
- Порушення природних ареалів проживання, будівництва нескінченні в лісопарках і берегах річок ...
- Природного ареалу тут немає вже років так 55;
- Навіть козулі тікають з Троєщини, бо зрозуміли, що метро там не буде ніколи.
Нагадаємо, в Києві біля метро "Бориспільська" помітили молодого оленя. Тварина мирно прогулювалась біля підземки і не боялась уваги оточення. У коментарях кияни зазначили, що на олені є нашийник.
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