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У Києві помітили косулю, яка перепливла Дніпро

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Київ, Понеділок 31 травня 2021 22:56
У Києві помітили косулю, яка перепливла Дніпро Фото: в Києві помітили косулю (facebook.com/minskiymassiv)
Автор: Роман Мирончук

В останній день весни, 31 травня, жителі Києва помітили косулю, яка перепливла Дніпро і побігла в бік дворів. Тварину сфотографували на Оболоні.

Про це повідомляє спільнота "Життя Оболонського району та Мінського Масиву" на своїй сторінці в Facebook.

"Косуля пропливла Дніпро біля парку "Наталка" і побігла в бік оболонських дворів", - йдеться в повідомленні.

У Києві помітили косулю, яка перепливла ДніпроУ Києві помітили косулю, яка перепливла ДніпроУ Києві помітили косулю, яка перепливла Дніпро

У Києві помітили косулю (фото: facebook.com/minskiymassiv)

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Головне тепер, щоб на трасі не збили. У нас таке молоде оленятко загинуло;
  • І де там бігати ... зіб'ють до бабки не ходи, як того милого лося в Голосіївському районі;
  • Там постійний шум ... робота техніки ... кранів (новий міст) - це все лякає диких тварин ... це антропоцентризм і урбанізм;
  • Порушення природних ареалів проживання, будівництва нескінченні в лісопарках і берегах річок ...
  • Природного ареалу тут немає вже років так 55;
  • Навіть козулі тікають з Троєщини, бо зрозуміли, що метро там не буде ніколи.

Нагадаємо, в Києві біля метро "Бориспільська" помітили молодого оленя. Тварина мирно прогулювалась біля підземки і не боялась уваги оточення. У коментарях кияни зазначили, що на олені є нашийник.

Ми також писали про те, що вчений розповів сумну правду про тварин в Чорнобилі.

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