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В Киеве заметили дорогущее авто: в сеть попало фото спорткара

Автор: Людмила Жукова

На улицах Киева разъезжает фешенебельное авто

На улицах Киева обратили внимание на роскошный автомобиль 911 Carrera 4 GTS Cabriolet. Его стоимость на рынке равняется приблизительно 6 миллионов гривен. Фото красавца опубликовали на странице vehicles.exclusive в Instagram.

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"На зависть другим бамперам 911-х. Ну просто идеальный тандем", - подписал снимок автор публикации.

В Киеве заметили дорогой спорткар (фото: instagram.com/vehicles.exclusive)

Отметим, что автомобиль оснащен двигателем объемом 331 кВт (450 л. с.) и 7-ступенчатой коробкой передач. До 100 км разгоняется до 4,1 секунды. Максимальная скорость машины - 308 км/ч.

Как мы писали ранее, автомобиль марки Ferrari, стоимость которого превышает ценник в миллион евро, был замечен в центре Харькова 29 сентября. Машина с грузинским флагом была припаркована возле одного из самых дорогих ресторанов города.

Напомним, что ранее в Киеве заметили эксклюзивное авто, выпущенное в память о знаменитом фильме. Редкий эксклюзивный автомобиль попал в объективы прохожих.

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