У Києві помітили дорогуще авто: у мережу потрапило фото спорткара

На вулицях Києва звернули увагу на розкішний автомобіль 911 Carrera 4 GTS Cabriolet. Його вартість на ринку дорівнює приблизно 6 мільйонів гривень. Фото красеня опублікували на сторінці vehicles.exclusive в Instagram.

"На заздрість іншим бамперам 911-х. Ну просто ідеальний тандем", - підписав знімок автор публікації.

У Києві помітили дорогий спорткар (фото: instagram.com/vehicles.exclusive)

Відзначимо, що автомобіль оснащений двигуном об'ємом 331 кВт (450 к. с.) і 7-ступінчастою коробкою передач. До 100 км розганяється до 4,1 секунди. Максимальна швидкість машини - 308 км/ч.

Як ми писали раніше, автомобіль марки Ferrari, вартість якого перевищує цінник в мільйон євро, був помічений у центрі Харкова 29 вересня. Машина з грузинським прапором була припаркована біля одного з найдорожчих ресторанів міста.

Нагадаємо, що раніше у Києві помітили ексклюзивне авто, випущене в пам'ять про знаменитого фільму. Рідкісний ексклюзивний автомобіль потрапив в об'єктиви перехожих.