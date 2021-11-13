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В Киеве задержали воровок с необычным "уловом": фото кражи

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Дарницком районе ночью женщины выкопали кусты с растениями в парке. Воровок задержали на месте.

Так, женщин задержали активисты, которые обратили внимание на черные пакеты с насаждениями, сообщает Муниципальная стража.

Отмечается, что Муниципальная Охрана в парке Партизанской Славы обнаружила двух женщин с черными пакетами, в которых находились зеленые кусты. Как оказалось, женщины выкопали их в парке, видимо, на продажу.

Впоследствии их заставили вернуть растения на место.

Правоохранители устанавливают подробности инцидента.

В Киеве воровки украли кусты с паку (t.me/MunicipalnaVarta)

Ранее мы сообщали, что на Байковом кладбище орудуют вандалы и порочат память знаменитых украинцев. В частности, злоумышленники украли бронзовый бюст, который был установлен на могиле украинского писателя и драматурга Ивана Кондратьевича Микитенка.

Также мы писали, что в Киеве тиктокер решил украсть колпачки из полицейского авто.

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