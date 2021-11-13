У Києві затримали злодійок із незвичайним "уловом": фото крадіжки

У Києві в Дарницькому районі вночі жінки викопали кущі з рослинами в парку. Злодійок затримали на місці.

Так, жінок затримали активісти, які звернули увагу на чорні пакунки з насадженнями, повідомляє Муніципальна варта.

У Києві злодійки вкрали кущі з паку (t.me/MunicipalnaVarta)

Згодом їх змусили повернути рослини на місце.

Зазначається, що Муніципальна Охорона в парку Партизанської Слави виявила двох жінок з чорними пакунками, в яких знаходились зелені кущі. Як виявилось, жінки викопали їх у парку, мабуть, на продаж.

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