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У Києві затримали злодійок із незвичайним "уловом": фото крадіжки

Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Дарницькому районі вночі жінки викопали кущі з рослинами в парку. Злодійок затримали на місці.

Так, жінок затримали активісти, які звернули увагу на чорні пакунки з насадженнями, повідомляє Муніципальна варта.

Зазначається, що Муніципальна Охорона в парку Партизанської Слави виявила двох жінок з чорними пакунками, в яких знаходились зелені кущі. Як виявилось, жінки викопали їх у парку, мабуть, на продаж.

Згодом їх змусили повернути рослини на місце.

Правоохоронці встановлюють подробиці інциденту.

У Києві злодійки вкрали кущі з паку (t.me/MunicipalnaVarta)

Раніше ми повідомляли, що на Байковому кладовищі орудують вандали й паплюжать пам'ять знаменитих українців. Зокрема, зловмисники вкрали бронзовий бюст, який був встановлений на могилі українського письменника і драматурга Івана Кіндратовича Микитенка.

Також ми писали, що у Києві тіктокер вирішив вкрасти ковпачки з поліцейського авто.

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