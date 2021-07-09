В Киеве задержали элитную "евробляху" за 600 тысяч евро (фото)

Также таможня установила, что это транспортное средство ввезено на территорию Украины через одну из таможен на украинско - польской границе гражданином Израиля в режиме временного ввоза сроком до одного года еще в феврале 2020 года.

По информации, автомобиль по истечению срока вывезен за пределы Украины не был. Кроме того, с заявлением о продлении срока временного ввоза спорткара его владелец в таможню не обращался.

"Элитный автомобиль Lamborghini Aventador стал предметом нарушения таможенных правил, поскольку гражданин, который его ввез на территорию Украины, нарушил украинское таможенное законодательство", - говорится в сообщении.

Фото: в Киеве таможня задержала элитный автомобиль (facebook.com/autokiev)