В Киеве задержали элитную "евробляху" за 600 тысяч евро (фото)

Киевская таможня совместно с Нацполицией Украины разоблачено незаконное пребывание на таможенной территории Украины автомобиля Lamborghini Aventador.
Об этом сообщает "Киев Автомобильный" в Facebook.
Также таможня установила, что это транспортное средство ввезено на территорию Украины через одну из таможен на украинско - польской границе гражданином Израиля в режиме временного ввоза сроком до одного года еще в феврале 2020 года.
По информации, автомобиль по истечению срока вывезен за пределы Украины не был. Кроме того, с заявлением о продлении срока временного ввоза спорткара его владелец в таможню не обращался.
"Элитный автомобиль Lamborghini Aventador стал предметом нарушения таможенных правил, поскольку гражданин, который его ввез на территорию Украины, нарушил украинское таможенное законодательство", - говорится в сообщении.
Фото: в Киеве таможня задержала элитный автомобиль (facebook.com/autokiev)
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