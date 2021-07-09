RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві затримали елітну "євробляху" за 600 тисяч євро (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Київська митниця спільно з Нацполіцією України викрито незаконне перебування на митній території Україні автомобіля Lamborghini Aventador.

Про це повідомляє "Київ Автомобільний" у Facebook.

Також митниця встановила, що цей транспортний засіб ввезений на територію України через одну з митниць на українсько-польському кордоні громадянином Ізраїлю в режимі тимчасового ввезення терміном до одного року ще в лютому 2020 року.

За інформацією, автомобіль по закінченню строку вивезений за межі України не був. Окрім того, з заявою щодо продовження терміну тимчасового ввезення спорткару його власник до митниці не звертався.

"Елітний автомобіль Lamborghini Aventador став предметом порушення митних правил, оскільки громадянин, який його завіз на територію України, порушив українське митне законодавство", - йдеться в повідомленні.

Фото: у Києві митниця затримала елітний автомобіль (facebook.com/autokiev)

Раніше ми повідомляли, що в Україні виникли проблеми з розмитненням "євроблях" з трьох країн.

Також українці розмитнили "євробляху" 2005 року за новими правилами і назвали остаточну ціну.

Читайте РБК-Україна в Google News
автомобилиевробляха