У Києві затримали елітну "євробляху" за 600 тисяч євро (фото)

Київська митниця спільно з Нацполіцією України викрито незаконне перебування на митній території Україні автомобіля Lamborghini Aventador.
Про це повідомляє "Київ Автомобільний" у Facebook.
Також митниця встановила, що цей транспортний засіб ввезений на територію України через одну з митниць на українсько-польському кордоні громадянином Ізраїлю в режимі тимчасового ввезення терміном до одного року ще в лютому 2020 року.
За інформацією, автомобіль по закінченню строку вивезений за межі України не був. Окрім того, з заявою щодо продовження терміну тимчасового ввезення спорткару його власник до митниці не звертався.
"Елітний автомобіль Lamborghini Aventador став предметом порушення митних правил, оскільки громадянин, який його завіз на територію України, порушив українське митне законодавство", - йдеться в повідомленні.
Фото: у Києві митниця затримала елітний автомобіль (facebook.com/autokiev)
Раніше ми повідомляли, що в Україні виникли проблеми з розмитненням "євроблях" з трьох країн.
Також українці розмитнили "євробляху" 2005 року за новими правилами і назвали остаточну ціну.