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В Киеве задержали элитную "евробляху" за 600 тысяч евро (фото)

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Киев, Пятница 09 июля 2021 18:48
В Киеве задержали элитную "евробляху" за 600 тысяч евро (фото) Фото: в Киеве обнаружили "евробляху" Lamborghini (facebook.com/autokiev)
Автор: Тетяна Самарук

Киевская таможня совместно с Нацполицией Украины разоблачено незаконное пребывание на таможенной территории Украины автомобиля Lamborghini Aventador.

Об этом сообщает "Киев Автомобильный" в Facebook.

Также таможня установила, что это транспортное средство ввезено на территорию Украины через одну из таможен на украинско - польской границе гражданином Израиля в режиме временного ввоза сроком до одного года еще в феврале 2020 года.

По информации, автомобиль по истечению срока вывезен за пределы Украины не был. Кроме того, с заявлением о продлении срока временного ввоза спорткара его владелец в таможню не обращался.

"Элитный автомобиль Lamborghini Aventador стал предметом нарушения таможенных правил, поскольку гражданин, который его ввез на территорию Украины, нарушил украинское таможенное законодательство", - говорится в сообщении.

В Киеве задержали элитную &quot;евробляху&quot; за 600 тысяч евро (фото)В Киеве задержали элитную &quot;евробляху&quot; за 600 тысяч евро (фото)В Киеве задержали элитную &quot;евробляху&quot; за 600 тысяч евро (фото)В Киеве задержали элитную &quot;евробляху&quot; за 600 тысяч евро (фото)В Киеве задержали элитную &quot;евробляху&quot; за 600 тысяч евро (фото)В Киеве задержали элитную &quot;евробляху&quot; за 600 тысяч евро (фото)

Фото: в Киеве таможня задержала элитный автомобиль (facebook.com/autokiev)

Ранее мы сообщали, что в Украине возникли проблемы с растаможкой "ероблях" из трех стран.

Также украинцы растаможили "євробляху" 2005 года по новым правилам и назвали окончательную цену.

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