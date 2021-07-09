У Києві затримали елітну "євробляху" за 600 тисяч євро (фото)

Про це повідомляє "Київ Автомобільний" у Facebook.

Також митниця встановила, що цей транспортний засіб ввезений на територію України через одну з митниць на українсько-польському кордоні громадянином Ізраїлю в режимі тимчасового ввезення терміном до одного року ще в лютому 2020 року.

За інформацією, автомобіль по закінченню строку вивезений за межі України не був. Окрім того, з заявою щодо продовження терміну тимчасового ввезення спорткару його власник до митниці не звертався.

"Елітний автомобіль Lamborghini Aventador став предметом порушення митних правил, оскільки громадянин, який його завіз на територію України, порушив українське митне законодавство", - йдеться в повідомленні.

Фото: у Києві митниця затримала елітний автомобіль (facebook.com/autokiev)