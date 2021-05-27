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В Киеве зачистили от МАФов "культовые" переходы (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве продолжают очищать город от МАФов. Так, 27 мая, в известном переходе возле метро "Контрактовая площадь" демонтировали все киоски.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Ух, разогнались сотрудники столичного Благоустрою. Прямо сейчас происходит демонтаж киосков в подземном переходе на Контрактовой площади. Круто же, не?" - сказано в сообщении на странице.

На Контрактовой площади убрали МАФы (фото: Киев Оперативный)

Такая же участь постигла и киоски в известном переходе на Майдане, который еще называют "труба"

"Еще один демонтаж незаконно установленных МАФов проходит в центре города - подземный переход на Крещатике", - написали на странице и опубликовали видео "зачистки".

В Киеве на Крещатике снесли МАФы (фото: Киев Оперативный)

В комментариях под фото и видео украинцы поделились впечатлениями от новости.

  • Скажем так: неплохо. Круто было бы, если б на месте демонтированных киосков в переходах через неделю не возникала стихийная торговля мясом/овощами/фруктами/трусами/вешалками прямо с пола.
  • Кто будет гопников в этом переходе разгонять? Там криминогенная обстановка более-менее нормальная была только благодаря киосочникам. Теперь после 20-00 там вообще ходить будет страшно. Чему радуетесь? Безмозглости власти, которая может только ломать и не способна оборудовать пункт полиции в настолько сложных и длинных инфраструктурных объектах?
  • Ніколи такого не було і от знов. Скоро інші з"являться, коли відремонтують за державний кошт переходи.

Как мы ранее писали, в переходе на станции метро "Осокорки", где недавно коммунальные службы посносили МАФы, уже снова орудуют "стихийники".

Напомним, в Киеве 12 мая начали массово сносить МАФы. Киоски без предупреждения убрали возле станции метро "Арсенальная" и "Лыбедская".

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