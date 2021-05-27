В Киеве зачистили от МАФов "культовые" переходы (фото)

В Киеве продолжают очищать город от МАФов. Так, 27 мая, в известном переходе возле метро "Контрактовая площадь" демонтировали все киоски.
Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Ух, разогнались сотрудники столичного Благоустрою. Прямо сейчас происходит демонтаж киосков в подземном переходе на Контрактовой площади. Круто же, не?" - сказано в сообщении на странице.
Такая же участь постигла и киоски в известном переходе на Майдане, который еще называют "труба"
"Еще один демонтаж незаконно установленных МАФов проходит в центре города - подземный переход на Крещатике", - написали на странице и опубликовали видео "зачистки".
В Киеве на Крещатике снесли МАФы (фото: Киев Оперативный)
В комментариях под фото и видео украинцы поделились впечатлениями от новости.
Как мы ранее писали, в переходе на станции метро "Осокорки", где недавно коммунальные службы посносили МАФы, уже снова орудуют "стихийники".
Напомним, в Киеве 12 мая начали массово сносить МАФы. Киоски без предупреждения убрали возле станции метро "Арсенальная" и "Лыбедская".