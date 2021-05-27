В Киеве зачистили от МАФов "культовые" переходы (фото)

"Ух, разогнались сотрудники столичного Благоустрою. Прямо сейчас происходит демонтаж киосков в подземном переходе на Контрактовой площади. Круто же, не?" - сказано в сообщении на странице.

На Контрактовой площади убрали МАФы (фото: Киев Оперативный)

Такая же участь постигла и киоски в известном переходе на Майдане, который еще называют "труба"

"Еще один демонтаж незаконно установленных МАФов проходит в центре города - подземный переход на Крещатике", - написали на странице и опубликовали видео "зачистки".

В Киеве на Крещатике снесли МАФы (фото: Киев Оперативный)

В комментариях под фото и видео украинцы поделились впечатлениями от новости.