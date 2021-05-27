У Києві зачистили від МАФів "культові" переходи (фото)

У Києві продовжують очищати місто від МАФів. Так, 27 травня, у відомому переході біля метро "Контрактова площа" демонтували всі кіоски.
Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
"Ух, розігналися співробітники столичного Благоустрою. Прямо зараз відбувається демонтаж кіосків у підземному переході на Контрактовій площі. Круто ж, не?"- сказано в повідомленні на сторінці.
Така ж доля спіткала і кіоски у відомому переході на Майдані, який ще називають "труба"
"Ще один демонтаж незаконно встановлених МАФів проходить в центрі міста-підземний перехід на Хрещатику", - написали на сторінці і опублікували відео "зачистки".
У Києві на Хрещатику знесли МАФи (фото: Київ Оперативний)
У коментарях під фото і відео українці поділилися враженнями від новини.
Як ми раніше писали, у переході на станції метро " Осокорки", де нещодавно комунальні служби позносили МАФи, вже знову орудують "стихійники".
Нагадавши, у Києві 12 травня почали масово зносити МАФи. Кіоски без попередження прибрали біля станції метро" Арсенальна "та"Либідська".