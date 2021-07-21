В Киеве забил еще один гигантский гейзер: видео нового "фонтана"
В Киеве после сегодняшнего порыва трубы на мосту Евгения Патона подобный инцидент зафиксирован также и в районе проспекта Соборности в Днепровском районе на левом берегу столицы.
Кадры бьющего из-под земли огромного "гейзера" 21 июля опубликованы на Telegram-канале "Киев сейчас".
Также очевидцы сняли новообразовавшийся фонтан с разных ракурсов, и в сети показали многометровый столб воды около дороги возле остановки и подземного перехода "во всей красе".
В Киеве на проспекте Соборности прорвало трубу и образовался громадный "гейзер" 21 июля (фото: t.me/kyiv_n)
Жители столицы иронизируют над ситуацией с неожиданным "открытием фонтана", который состоялся при испытании теплосетей.
"В первую очередь - это красиво! В Киеве на Мыколайчука торжественно открыт красивейший новый фонтан, который заодно поливает клумбы и деревья. Испытания сетей проходят по плану, все нормально, план хороший", - говорится в описании к ролику.
Видео: в Киеве из-за прорыва трубы из земли забил "гейзер"
Шуточное "объяснение" такой аварии, якобы коммунальщики изобрели новый способ полива деревьев, звучит и в других описаниях видео ЧП.
Видео: в Киеве на проспекте Соборности образовался фонтан из-за аварии теплосетей
Видео: "гейзер" в Киеве на проспекте Соборности 21 июля
Пользователи сети в своем большинстве отмечают, что картина визуально кажется красивой, но высказывают надежду, что аварию все же стоит как можно поскорее ликвидировать.
Также звучат мнения, что подобные ЧП с теплосетями во время испытаний в Киеве в разных районах стали уже чуть ли не привычным делом.
- Ну правильно. Идут плановые испытания. Отключили горячу воду на две недели. Теперь под большим давлениям по трубам горячей воды дают холодную. Чтобы под большим давлением она нашла выход из ржавой трубы. Потом, трубу залатают. Рабочий способ еще с Союза.
- А потом на жильцов соседних домов стоимость воды поднимут, чтобы убытки возместить.
- Подключить музыку, добавить света и... новый музыкальный фонтан от Кличко...
- Трава, деревья и кусты скажут: "Спасибо, коммунальщики"!
Напомним, недавно в Киеве на мосту Патона также произошел прорыв трубы, и тогда обнаруженное во время испытаний повреждение теплосети оперативно локализовали.
Добавим также, что на днях в Киеве из-за сильных дождей снова стало затапливать метро, и в подземке даже появились мешки с песком.