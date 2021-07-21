В Киеве забил еще один гигантский гейзер: видео нового "фонтана"

В Киеве после сегодняшнего порыва трубы на мосту Евгения Патона подобный инцидент зафиксирован также и в районе проспекта Соборности в Днепровском районе на левом берегу столицы.

Также очевидцы сняли новообразовавшийся фонтан с разных ракурсов, и в сети показали многометровый столб воды около дороги возле остановки и подземного перехода "во всей красе".

В Киеве на проспекте Соборности прорвало трубу и образовался громадный "гейзер" 21 июля (фото: t.me/kyiv_n)

Жители столицы иронизируют над ситуацией с неожиданным "открытием фонтана", который состоялся при испытании теплосетей.

"В первую очередь - это красиво! В Киеве на Мыколайчука торжественно открыт красивейший новый фонтан, который заодно поливает клумбы и деревья. Испытания сетей проходят по плану, все нормально, план хороший", - говорится в описании к ролику.

Видео: в Киеве из-за прорыва трубы из земли забил "гейзер"

Шуточное "объяснение" такой аварии, якобы коммунальщики изобрели новый способ полива деревьев, звучит и в других описаниях видео ЧП.

Видео: в Киеве на проспекте Соборности образовался фонтан из-за аварии теплосетей

Видео: "гейзер" в Киеве на проспекте Соборности 21 июля

Пользователи сети в своем большинстве отмечают, что картина визуально кажется красивой, но высказывают надежду, что аварию все же стоит как можно поскорее ликвидировать.

Также звучат мнения, что подобные ЧП с теплосетями во время испытаний в Киеве в разных районах стали уже чуть ли не привычным делом.