У Києві забив ще один гігантський гейзер: відео нового "фонтану"

У Києві після сьогоднішнього пориву труби на мосту Євгена Патона подібний інцидент зафіксований також і в районі проспекту Соборності в Дніпровському районі на лівому березі столиці.

Кадри величезного "гейзера", що б'є з-під землі, 21 липня опубліковані на Telegram-каналі " Київ зараз ".

Також очевидці зняли новоутворений фонтан з різних ракурсів, і в мережі показали багатометровий стовп води біля дороги коло зупинки та підземного переходу "у всій красі".

У Києві на проспекті Соборності прорвало трубу й утворився величезний "гейзер" 21 липня (фото: t.me/kyiv_n)

Жителі столиці іронізують над ситуацією з несподіваним "відкриттям фонтану", який стався при випробуванні тепломереж.

"В першу чергу - це красиво! У Києві на Миколайчука урочисто відкрито красивий новий фонтан, який заодно поливає клумби і дерева. Випробування мереж проходять за планом, все нормально, план хороший", - йдеться в описі до ролика.

Відео: у Києві через прорив труби із землі забив "гейзер"

Жартівливе "пояснення" такої аварії, нібито комунальники винайшли новий спосіб поливу дерев, звучить і в інших описах відео НП.

Відео: у Києві на проспекті Соборності утворився фонтан через аварію тепломереж

Відео: "гейзер" у Києві на проспекті Соборності 21 липня

Користувачі мережі у своїй більшості зауважують, що картина візуально здається красивою, але висловлюють надію, що аварію все ж слід якомога скоріше ліквідувати.

Також звучать думки, що подібні НП з тепломережами під час випробувань в Києві в різних районах стали вже мало не звичною справою.