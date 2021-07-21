У Києві забив ще один гігантський гейзер: відео нового "фонтану"
У Києві після сьогоднішнього пориву труби на мосту Євгена Патона подібний інцидент зафіксований також і в районі проспекту Соборності в Дніпровському районі на лівому березі столиці.
Кадри величезного "гейзера", що б'є з-під землі, 21 липня опубліковані на Telegram-каналі "Київ зараз".
Також очевидці зняли новоутворений фонтан з різних ракурсів, і в мережі показали багатометровий стовп води біля дороги коло зупинки та підземного переходу "у всій красі".
У Києві на проспекті Соборності прорвало трубу й утворився величезний "гейзер" 21 липня (фото: t.me/kyiv_n)
Жителі столиці іронізують над ситуацією з несподіваним "відкриттям фонтану", який стався при випробуванні тепломереж.
"В першу чергу - це красиво! У Києві на Миколайчука урочисто відкрито красивий новий фонтан, який заодно поливає клумби і дерева. Випробування мереж проходять за планом, все нормально, план хороший", - йдеться в описі до ролика.
Відео: у Києві через прорив труби із землі забив "гейзер"
Жартівливе "пояснення" такої аварії, нібито комунальники винайшли новий спосіб поливу дерев, звучить і в інших описах відео НП.
Відео: у Києві на проспекті Соборності утворився фонтан через аварію тепломереж
Відео: "гейзер" у Києві на проспекті Соборності 21 липня
Користувачі мережі у своїй більшості зауважують, що картина візуально здається красивою, але висловлюють надію, що аварію все ж слід якомога скоріше ліквідувати.
Також звучать думки, що подібні НП з тепломережами під час випробувань в Києві в різних районах стали вже мало не звичною справою.
- Ну правильно. Йдуть планові випробування. Відключили гарячу воду на два тижні. Тепер під великим тискам по трубах гарячої води дають холодну. Щоб під великим тиском вона знайшла вихід з іржавої труби. Потім, трубу залатають. Робочий спосіб ще з Союзу.
- А потім на мешканців сусідніх будинків вартість води піднімуть, щоб збитки відшкодувати.
- Підключити музику, додати світла і... новий музичний фонтан від Кличка...
- Трава, дерева і кущі скажуть: "Спасибі, комунальники"!
Нагадаємо, нещодавно в Києві на мосту Патона також стався прорив труби, і тоді виявлене під час випробувань пошкодження тепломережі оперативно локалізували.
Додамо також, що днями у Києві через сильні дощі знову стало затоплювати метро, і в підземці навіть з'явилися мішки з піском.