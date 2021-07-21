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Прорыв трубы на столичном мосту Патона: повреждение локализовали

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Киев, Среда 21 июля 2021 14:04
Прорыв трубы на столичном мосту Патона: повреждение локализовали Фото: на мосту Патона в Киеве прорвало трубу (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве на мосту Евгения Патона произошло повреждение магистральной теплосети. Его удалось локализовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевтеплоэнерго".

"Сегодня около 12:30 под мостом Патона во время гидравлических испытаний аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" обнаружила и локализовала повреждение магистральной теплосети, построенной в 1962 году",- говорится в сообщении.

Отмечено, что эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.

Напомним, недавно стало известно, что на мосту имени Патона в столице прорвало трубу: в Днепр из нее полился мощный фонтан воды.

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мост Патона
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