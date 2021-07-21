Прорыв трубы на столичном мосту Патона: повреждение локализовали

В Киеве на мосту Евгения Патона произошло повреждение магистральной теплосети. Его удалось локализовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевтеплоэнерго".

"Сегодня около 12:30 под мостом Патона во время гидравлических испытаний аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" обнаружила и локализовала повреждение магистральной теплосети, построенной в 1962 году",- говорится в сообщении.

Отмечено, что эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.