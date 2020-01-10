В Киеве вырастут цены на проезд в маршрутках: сколько будем платить

В Киеве повысят цены на проезд в маршрутных автобусах, но подорожание касается только некоторых столичных рейсов. В микроавтобусах, курсирующих по рейсу № 240 и 241, стоимость проезда будет повышена. Об этом сообщается в объявлениях, размещенных в маршрутках.

С субботы, 11 января, в Киеве подорожает проезд в маршрутных микроавтобусах. В частности, цены на проезд возрастут в маршрутках № 240 и 241, которые курсируют на Лесном массиве.

"С 11 января стоимость проезда составит 6 гривен", - говорится в объявлениях, которые разместили в маршрутках.

Причины подорожания не указываются, а водители не могут пояснить такое решение.

Стоит отметить, что протяженность маршрута №241 составляет 3,86 км, а маршрута №240 - 5,46 км.

Пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщила изданию STYLER, что не регулирует и не влияет на цены на проезд в маршрутках, а повышать стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте – не планируется.

Стоит отметить, что не только в столице грядет повышение стоимости проезда. Согласно распоряжению исполкома горсовета Днепра, в январе проезд в маршрутках города подорожает до 8 гривен.

Напомним, что ранее Укрзализныця угодила в новый скандал.