Рада утвердила свою смету в размере более миллиарда гривен

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На оплату труда Раде выделили более 605 млн гривен

Парламент одобрил за основу и в целом проект постановления №2614 о смете для парламента на 2019 год, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 324 парламентария. Так, нардепы предыдущего созыва не утвердили соответствующий документ на текущий год.

В целом на аппарат Верховной рады ушло 1 млрд 970 млн 346,7 тыс. гривен.

В смете предусмотрено:

7500 грн в месяц - для компенсации стоимости проезда по Украине

489 грн в месяц - на городские и междугородные телефонные разговоры

18200, или 19500, или 20150 грн - на компенсацию стоимости жилья в зависимости от количества дней в месяце.

При этом на оплату труда и начисление зарплаты в рамках законотворческой деятельности Раде выделили 605 млн 574,5 тыс. грн; а на оплату коммунальных услуг и энергоносителей ВР выделили 36 млн 127,8 тыс. грн.

Кроме того, на парламентский канал "Рада" выделили 44 млн 331,3 тыс. грн, а на госпредприятие, которое выпускает официальную парламентскую газету "Голос Украины" - 16 млн грн.

Напомним, Рада поддержала за основу и в целом проект постановления №2609 "О внесении изменений в календарный план проведения второй сессии Верховной рады Украины девятого созыва", которым нардепы отменили проведение пленарных заседаний с 21 по 24 января.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР лишит депутатских выплат за ноябрь 81 народного депутата. Соответствующее решение принял комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.