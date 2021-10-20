В Киеве вырастет стоимость проезда в метро и другом общественном транспорте: названа причина

Так, столичные власти начинают процедуру по повышению тарифа на проезд в подземке и другом коммунальном общественном транспорте.

"Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий", - заявил Поворозник.

Между тем в столице сохранят все имеющиеся льготы на проезд для граждан.

Когда тарифы на проезд в Киеве вырастут

Сначала к чиновникам должны поступить предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. Затем будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и от КГГА подадут предложение по ценам на обсуждение общественности.

Поворозник обратил внимание, что еще летом подняли цены на проезд в общественном транспорте во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах. В Киеве же тянули с повышением стоимости до последнего.

"Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно. Такой шаг может привести к недофинансированию городских программ, которые являются критически важными для многих киевлян", - подчеркивает заместитель председателя КГГА.