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Общественный транспорт с начала года подорожал на 25%: в каких городах платят больше

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Украина, Вторник 14 сентября 2021 15:17
Общественный транспорт с начала года подорожал на 25%: в каких городах платят больше Фото: городской транспорт в Украине подорожал на 25% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-август 2021 года. Тарифы на проезд в городском транспорте выросли за восемь месяцев на 24,7% - с 5,5 гривен до 6,9 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.

По данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда в Ивано-Франковской области, где билет подорожал на 66,7% с 6,0 гривен до 10,0 гривен и Львовской области, где билет подорожал на 42,9% с 7,0 гривен до 10 гривен.

Далее идут Донецкая область (подорожание на 39,5% до 9,5 гривен) и Винницкая область (подорожание на 85,6% до 8,0 гривен). В Киеве стоимость осталась на уровне 8,0 гривен.

Самая низкая стоимость проезда в Волынской, Сумской (4,0 гривен) и Херсонской областях (3,1 гривен). Данные по Закарпатской области отсутствуют.

Общественный транспорт с начала года подорожал на 25%: в каких городах платят больше

Напомним, по данным Госстата, за 2020 год проезд в городском транспорте подорожал 7,8% - с 5,1 гривен до 5,5 гривен

По данным Госстата, проезд в городском транспорте за 2019 год в среднем по Украине подорожал 15,9% - с 4,4 гривен до 5,1 гривен.

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Государственная служба статистики
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