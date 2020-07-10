В Киеве выпускников насильно забирают в армию: удерживают в военкомате, полицию не пускают

В Киеве выпускники вузов жалуются на призыв в армию на срочную службу с нарушением законодательства, хотя парни имеют необходимые документы на поступление в магистратуру.

При этом комиссия отклонила документы и единогласно проголосовала за призыв. Об этом рассказал Игорь Дрозда в своем Facebook.

Также он заявил, что призывников незаконно удерживают на территории сборного пункта. Молодых людей собрали без вещей, а повестки для явки выданы на более поздний срок.

"Призывников Дарницкого районного военного комиссариата вызвали 9 июля на городскую комиссию. Она проходила в сборном пункте по адресу Оросительная 17а. Я в свою очередь также на ней присутствовал. Я предъявил оригиналы документов на поступление в магистратуру в КНУКиИ, а также справку по обучению в языковом центре Чешской Республики. Согласно статьи 17 об освобождении от военной службы пункта 8 и 9-я должен был получить освобождение однако не получил", - пожаловался молодой человек.

Игорь обратил внимание на такую проблему: подача документов в вузы осуществляется в августе, а в июле еще все абитуриенты, поэтому согласно закону подлежат призыву: "Шансов нет ни у кого, решил военный комиссариат".

Также он отметил, что в Минобразования вступились перед ВСУ за тех, кто достиг 18-19 лет и они получают отсрочку по желанию. Но все, кто поступает в магистратуру в возрасте 25 лет, "остались за бортом".

Дрозда рассказал, что его вместе с другими парнями сейчас незаконно удерживают на территории сборного пункта и не предъявляют документы, на основании чего это происходит.

Про ситуацию также рассказал и бакалавр Георгий Вешапидзе, которого тоже не выпускают из пункта.

"Вопреки представленному мною заявлению о желании продолжить обучение для получения следующего образовательного уровня и разъяснением Главного управления персонала ГШ ВСУ от 3 июня 2020, Офиса Президента Украины от 7 июля 2020 призывная комиссия отказала мне в предоставлении отсрочки до октября 2020 года, которая бы предоставила мне возможность реализовать мое конституционное право на образование", - написал парень в своем Facebook.

Вешапидзе подчеркивает, что в тот же день его заблокировали и удерживают на территории сборного пункта, хотя повестка для явки в него выдана на более поздний срок.

После решения комиссии парням приказали ожидать на улице, чтобы решились "какие-то вопросы". Через некоторое время их завели в столовую, показали место, где придется спать.

"Все мы в шоке, потому что 1 июля в районной комиссии нам сказали появиться без вещей", - отметил Вешапидзе.

"Большинство призывников звонили в полицию, в прокуратуру, родителям, журналистам, но никто ничем не мог помочь, потому ворота была закрыта. И на территорию посторонних тоже никто не пускал. Когда мы подходили к тем, кто на КПП, к офицерам, которые были на территории, с вопросом почему нас здесь удерживают и тысячью других вопросов, нам отвечали - мы выполняем приказ и не имеем права предъявить документы на основании которых это осуществляется", - написал Дрозда.

Позже парень рассказал, что в сборные пункты были направлены полицейские, но на территорию их не пустили.

"По отношению ко мне и другим лицам, находящимся на территории сборного пункта в г. Киеве по улице Оросительная 17а нарушена статья 146 Уголовного кодекса Украины о незаконном удерживании", - рассказал Игорь.

В Киеве вспыхнул скандал из-за призыва в армию поступающих на магистратуру (Фото: facebook.com/igor.drozda / Georgiy Veshapidze)

Ранее мы писали о том, что в Украине абитуриентов все равно забирают в армию, а также рассказывали, что делать, если пришла повестка.

Также сообщалось, что Шмыгаль поручил Минобороны разобраться с массовым призывом выпускников.