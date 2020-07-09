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Украинских абитуриентов насильно забирают в армию вместо вуза

Четверг 09 июля 2020 12:44
Украинских абитуриентов насильно забирают в армию вместо вуза
Призыв в армию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые комиссариаты игнорируют постановление Кабмина

В Украине некоторые комиссариаты игнорируют постановление Кабмина, которое позволило юношам от 18 до 19 лет служить по желанию, и присылают повестки в армию.

Молодые люди, которые уже побывали в военкомате, рассказывают, что возвращаться туда снова не хотят, так как некоторых оттуда потом не выпускают. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В этом году из-за карантина весенний призыв должен закончиться к концу июля. Вступительная кампания в вузы стартует только в августе, а зачислять абитуриентов будут в сентябре. Поэтому будущие студенты не успевают получить отсрочку, в военкоматах этим начали пользоваться.

"В отдельных административных единицах, где есть проблемы с выполнением призыва, начинаются нервные решения в местных призывных комиссиях", - рассказал гендиректор директората высшего образования МОН Украины Олег Шаров.

Например, 18-летний житель Коростышева пришел поставить отметку в обходном листе об окончании колледжа, взамен получил приказ ехать с вещами в армию. Планы парня учиться дальше военных не заинтересовали.

"Я не успеваю сдать ВНО и подать документы в университет из-за того, что забирают", - рассказал абитуриент.

Министерство образования связалось с Минобороны и просит дать возможность выпускникам школ и колледжей поступать в вузы, и напоминает о постановлении правительства.

Абитуриентов насильно призывают в армию (ТСН)

Как мы ранее писали, премьер подчеркнул, что нужно дать им возможность спокойно подготовиться к поступлению.

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