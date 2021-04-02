В Киеве вводят спецпропуска для проезда в транспорте: как их получить

Киев с 5 апреля уходит на полный карантин и перемещение в общественном транспорте будет осуществляться только по специальным пропускам.
В КГГА рассказали, как и где можно оформить спецпропуск для проезда в общественном транспорте с 5 по 16 апреля.
Как отмечается на сайте городских властей столицы, спецпропуска будут выдавать исключительно для перевозки работников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы.
Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны отправить письмо, адресованное директору Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органу Киевского городского совета (КГГА).
В письме необходимо указать:
По результатам рассмотрения письма, контактному лицу будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков.
Стоит отметить, что заявления от отдельных физических лиц в КГГА принимать не будут. А оплата проезда по спецпропускам будет на общих основаниях.
Также в КГГА рассказали, что должно обязательно отображаться в спецпропуске.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как во время локдауна будут курсировать столичные маршрутки.