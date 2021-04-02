В Киеве вводят спецпропуска для проезда в транспорте: как их получить

Кто сможет получить спецпропуск

Как отмечается на сайте городских властей столицы, спецпропуска будут выдавать исключительно для перевозки работников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы.

Как получить спецпропуск

Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны отправить письмо, адресованное директору Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органу Киевского городского совета (КГГА).

В письме необходимо указать:

название предприятия

обоснование необходимости получения спецпропусков

их количество с указанием штатного количества работников

реквизиты предприятия с указанием места его расположения (адреса и районы города Киева)

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона

По результатам рассмотрения письма, контактному лицу будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков.

Стоит отметить, что заявления от отдельных физических лиц в КГГА принимать не будут. А оплата проезда по спецпропускам будет на общих основаниях.

Также в КГГА рассказали, что должно обязательно отображаться в спецпропуске.