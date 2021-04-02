У Києві вводять спецперепустки для проїзду в транспорті: як їх отримати

Київ з 5 квітня йде на повний карантин і переміщення в громадському транспорті буде здійснюватися тільки за спеціальними перепустками.
У КМДА розповіли, як і де можна оформити спецпропуск для проїзду в громадському транспорті з 5 по 16 квітня.
Як зазначається на сайті міської влади столиці, спецперепустки будуть видавати виключно для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівникам інших організацій рекомендується перевести працівників на дистанційний режим роботи.
Для отримання спецперепусток керівники підприємств і організацій повинні надіслати листа, адресованого директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
У листі необхідно вказати:
За результатами розгляду листа, контактній особі буде повідомлено про місце і час отримання спецперепусток
Варто відзначити, що заяви від окремих фізичних осіб в КМДА приймати не будуть. А оплата проїзду за спецперепустками буде на загальних підставах.
Також у КМДА розповіли, що повинно обов'язково зображатися у спецпропуску.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як під час локдауну курсуватимуть столичні маршрутки.