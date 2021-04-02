У Києві вводять спецперепустки для проїзду в транспорті: як їх отримати

Київ з 5 квітня йде на повний карантин і переміщення в громадському транспорті буде здійснюватися тільки за спеціальними перепустками.

У КМДА розповіли, як і де можна оформити спецпропуск для проїзду в громадському транспорті з 5 по 16 квітня.

Хто зможе отримати спецпропуск

Як зазначається на сайті міської влади столиці, спецперепустки будуть видавати виключно для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівникам інших організацій рекомендується перевести працівників на дистанційний режим роботи.

Як отримати спецпропуск

Для отримання спецперепусток керівники підприємств і організацій повинні надіслати листа, адресованого директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

У листі необхідно вказати:

назву підприємства

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток

їх кількість із зазначенням штатної кількості працівників

реквізити підприємства з зазначенням місця його розташування (адреси та райони міста Києва)

контактну особу для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону

За результатами розгляду листа, контактній особі буде повідомлено про місце і час отримання спецперепусток

Варто відзначити, що заяви від окремих фізичних осіб в КМДА приймати не будуть. А оплата проїзду за спецперепустками буде на загальних підставах.

Також у КМДА розповіли, що повинно обов'язково зображатися у спецпропуску.