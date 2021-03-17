В Киеве всю ночь спасали экзотического ежа, который застрял в батарее (фото)

Первым делом спасателям пришлось сделать все, чтобы охладить животное. Его необходимо было изолировать от раскаленной трубы, чтобы он не получил тепловой удар.

В Киеве спасатели вытащили ежа из батареи (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Для этого отключили систему отопления и слили горячую воду. После этого с помощью болгарки спасатели расширили щель между секциями батареи, без нарушения целостности конструкции.

В Киеве спасатели вытащили ежа из батареи (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Сложность в спасении ежа заключалась в том, что из-за стресса он все время пытался свернуться в клубок. Это вызвало немало сложностей у спасателей. Достать ежа из батареи они смогли только к 6 часам утра.

В Киеве спасатели вытащили ежа из батареи (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Спасатели использовали дополнительные подпорки, и еж смог высунуться в проделанное отверстие, после чего его достали.