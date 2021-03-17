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У Києві всю ніч рятували екзотичного їжака, який застряг в батареї (фото)

Автор: Роман Мирончук

У Києві в житловому будинку з вольєра втік африканський їжак і застряг в батареї опалення. Інцидент стався вночі 13 березня. Команда порятунку тварин приїхала на допомогу і витягувала їжака до самого ранку.

Про це повідомляє команда порятунку тварин "Kyiv Animal Rescue Group" на своїй сторінці в Facebook.

Першим ділом рятувальникам довелося зробити все, щоб охолодити тварину. Їжака необхідно було ізолювати від розпеченої труби, щоб він не отримав тепловий удар.

У Києві рятувальники витягли їжака з батареї (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Для цього відключили систему опалення і гарячу воду злили. Після цього за допомогою болгарки рятувальники розширили щілину між секціями батареї, без порушення цілісності конструкції.

У Києві рятувальники витягли їжака з батареї (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Складність в порятунку їжака полягала в тому, що через стрес він весь час намагався згорнутися в клубок. Це викликало чимало складнощів у рятувальників. Дістати їжака з батареї вони змогли тільки до 6 години ранку.

У Києві рятувальники витягли їжака з батареї (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Рятувальники використовували додаткові підпори, і їжак зміг просунутися в пророблений отвір, після чого його дістали.

Нагадаємо, вчені клонували вид тхорів, який знаходиться під загрозою зникнення. Для цього використовували клітини, які були заморожені більше ніж 30 років тому.

Раніше в Чорнобилі покрасувалися перед камерою зниклі тварини.

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