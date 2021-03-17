У Києві всю ніч рятували екзотичного їжака, який застряг в батареї (фото)

Першим ділом рятувальникам довелося зробити все, щоб охолодити тварину. Їжака необхідно було ізолювати від розпеченої труби, щоб він не отримав тепловий удар.

У Києві рятувальники витягли їжака з батареї (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Для цього відключили систему опалення і гарячу воду злили. Після цього за допомогою болгарки рятувальники розширили щілину між секціями батареї, без порушення цілісності конструкції.

У Києві рятувальники витягли їжака з батареї (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Складність в порятунку їжака полягала в тому, що через стрес він весь час намагався згорнутися в клубок. Це викликало чимало складнощів у рятувальників. Дістати їжака з батареї вони змогли тільки до 6 години ранку.

У Києві рятувальники витягли їжака з батареї (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Рятувальники використовували додаткові підпори, і їжак зміг просунутися в пророблений отвір, після чого його дістали.