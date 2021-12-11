В Киеве во время движения загорелось авто: реакция других водителей удивляет (видео)

В Киеве на дороге произошла чрезвычайная ситуация. В частности, во время движения по проспекту Николая Бажана вспыхнул автомобиль.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Так, инцидент произошел вчера вечером, 10 декабря.
В частности, автор сообщения обратил внимание, что водителю пришлось собственноручно бороться с огнем.
"Равнодушие других автомобилистов к чужому бедствию поражает...", - говорится от видео.
В комментариях пользователей возмутились тем, что другие водители не пришли на помощь:
Ранее мы сообщали, что в Ужгороде две женщины устроили разборки из-за места на парковке.
Также мы писали, что в Харькове "бездомный" пранкер нападал на людей, которые отказали ему в милостыне.